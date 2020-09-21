Окупанти за час перемир'я побудували нові позиції в районі Зайцевого. Відео

Українські військовослужбовці зняли на відео, як окупанти облаштовують нові позиції в районі Зайцевого Донецької області.

Відповідні кадри на своїй сторінці в Facebook 21 вересня опублікував журналіст Олександр Махов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що за час перемир'я збройні формування Росії встигли побудувати шість нових позицій на передній лінії оборони.

"Копають вдень у повний зріст, навіть не ховаючись. Бійці фіксують на цьому напрямку значне збільшення особового складу та техніки противника", – написав Махов.

(Відео – Facebook Олександра Махова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії на Донбасі 21 вересня двічі порушили режим припинення вогню – вогнева активність була зафіксована поблизу Мар'їнки.