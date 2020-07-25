Окупанти втопили бронемашину на "патріотичній" акції в Керченській протоці

У суботу, 25 липня, під час форсування Керченської протоки в рамках "патріотичної" акції, присвяченої Керченсько-Ельтигенському десанту 1943 року, затонув один із трьох бронеавтомобілів.

Як повідомляють ЗМІ окупантів у Криму з посиланням на прессекретаря організації "Військово-технічне товариство" Андрія Коннова, після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок, де сильна течія, викликана неоднорідними перепадами глибини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На цю течію наклався сильний фактор бічного вітру, про який ми не були попереджені – він виявився сильнішим, ніж ми очікували", – зазначив він.

Штатні системи автомобіля працювали, вони викачували воду, але вода прибувала швидко і система не впоралася.

"Завдяки оперативним діям МНС вдалося швидко евакуювати весь екіпаж БРДМ у кількості п'яти осіб. Загрози людям не було, оскільки поруч перебував катер. Після евакуації екіпажу 8-10 хвилин ішла боротьба за те, щоб врятувати машину", – пояснив прессекретар.

На вимогу МНС РФ автомобілі завершили форсування протоки і розвернулися.

Акція "Дорога мужності. Керченський десант" проводиться в анексованому Росією Криму з 2017 року. У рамках неї бронемашини долають 15-кілометрову відстань між Таманью і Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потреба збройних сил РФ у Криму в водних ресурсах може призвести до вторгнення Росії в Україну.