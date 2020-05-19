Окупанти влаштували на Донбасі потужні обстріли: ЗСУ дали відсіч

Противник 18 травня 11 разів порушив режим тиші, а від початку 19 травня вже здійснив два обстріли.

Втрат серед українських захисників 18 травня і з початку поточної доби немає.

У понеділок, 18 травня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, але втрат серед українських захисників, на щастя, немає.

Натомість, воїни ЗСУ знищили одного російського окупанта, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

За даними зведення, противник обстрілював позиції бійців Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Незважаючи на досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, в тому числі й із застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника", – повідомили у штабі ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчинив такі провокації:

біля Богданівки застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети;

неподалік Тарамчука, Красногорівки та Широкиного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ використовували:

поруч з Новотошківським – 82 мм міномети та автоматичні станкові гранатомети;

по околицях Новолуганського та тричі біля Луганського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поруч з Південним – підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

неподалік Новоолександрівки – автоматичні станкові гранатомети.

Від початку поточної доби, 19 травня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також здійснили низку вогневих атак:

біля Оріхового відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів;

захисників Новотошківського ворог обстріляв з мінометів 120-го калібру.

Втім у відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

"Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли", – запевнили українські захисники.

За поточну добу втрат серед українських захисників також немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські волонтери змогли встановити особисті дані окупанта зі 108-го десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму. Ним виявився Чумак Олег Ігорович із Краснодарського краю РФ. Також загарбник оприлюднив відео з доказами вторгнення агресора на український півострів у 2014 році.

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