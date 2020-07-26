Окупанти влаштували масштабну пожежу обстрілом у Зайцевому, штаб ООС мовчить

У селищі Зайцеве Донецької області сталося загоряння поля, у результаті чого вогонь перекинувся на будинки. Причиною пожежі став обстріл з боку гібридних російських сил.

Про це повідомили очевидці, передає "Радіо Свобода", водночас зведення штабу ООС станом на 19:00 немає, хоча зазвичай воно публікується о 18:00.

Повідомляється, що горить щонайменше 10 подвір’їв. До тушіння вогню залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуації та військові Збройних сил України.

На запит журналістів в ООС повідомили, що наразі "розбираються" з ситуацією і не можуть ані підтвердити, ані заперечити повідомлення про пожежу. ДСНС наразі публічно не коментувала подію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбас починають прибувати українські миротворці ООН, які контролюватимуть дотримання повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, що починає діяти з 27 липня 2020 року.