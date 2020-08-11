Окупанти використовують перемир'я на Донбасі для посилення позицій, – бійці ООС

З початку режиму тиші на Донбасі терористи "Л/ДНР" посилюються і облаштовують свої позиції.

Як розповіли 5 каналу українські бійці з передової на Попаснянському напрямку в Луганській області, будівельні матеріали та боєприпаси тепер возять, не криючись (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони навіть не вночі вже пересуваються, а вдень. Особливо видно, що вантажний автотранспорт, підвезення лісу, каміння. Вони риються вперед, а не назад, і плюс укріплення роблять. За цей час вони укріпляться і закопаються, що їх не дістанемо потім нормально", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Віталій.

За словами іншого військового Владислава, було спокійніше, коли окупанти стріляли, ніж коли вони мовчать.

"Коли мовчать, то не знаєш, чого від них очікувати. Коли вони стріляють, то по звуку визначаєш, де вони знаходяться", – підкреслив він.

Старший групи спостереження Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Роман не вірить, що перемир'я триватиме довго.

"Це ж ворог! З ним неможливо домовитися! Ніхто не знає, які у них плани", – додав він.

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