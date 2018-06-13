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Окупанти відзвітували про новий "рекорд" Кримського моста

1.9тЧитати новину російською

Російський автодор заявив, що більше 25 тисяч машин проїхало по мосту в Криму 10 червня, що нібито є рекордом.

Як повідомила прес-служба упрдор "Тамань" Росавтодору, в оперативному управлінні якого знаходиться автодорожня частина моста, мова йде про рух в обидві сторони.

Попередній "рекорд" в 23 тисячі транспортних засобів зафіксували 20 травня.

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Всього за три вихідних дня по Кримському мосту проїхали понад 70 тисяч автомобілів, в тому числі понад 600 рейсових і замовних автобусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

У відповідь на незаконні дії Росії з'явилася негативна реакція міжнародної спільноти. Крім того, Україна подала позов до Міжнародного арбітражного суду з приводу будівництва.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Об'єкт
Кримський міст
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