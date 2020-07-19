У неділю, 19 липня, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим тиші на Донбасі, але ніхто з українських військових не постраждав.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС у Facebook. Окупанти також застосували заборонену "Мінськом" зброю.

Збройні формування РФ ударили по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Причепилівка, Луганське, Водяне, Старогнатівка і Лебединське. Вони використовували артилерійські системи, міномети, кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю.

"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче придушили активність супротивника. За поточну добу втрат у рядах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", – йдеться у звіті.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Окупанти вдарили по ЗСУ із забороненої зброї, але отримали потужну відповідь, – штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 18 липня тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Зокрема, вони вели вогонь по ділянці розведення сил і засобів №3 Богданівка.