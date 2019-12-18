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18 грудня • оновлено в 15:49
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Окупанти вбили на Донбасі мирного жителя: всі деталі

4.4т
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Російські терористи на Донбасі 18 грудня вбили мирного жителя. Це трапилося близько 12:00 у прифронтовій Мар'їнці.

Інформацію про трагедію оприлюднив штаб ООС у Facebook. Там зазначили, що чоловік отримав смертельне поранення в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил була оперативно організована евакуація пораненого з-під щільного ворожого вогню в секторі обстрілу. Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

Окупанти на Донбасі вбили мирного жителя

Окупанти на Донбасі вбили мирного жителя

Facebook штабу ООС

"Ця загибель мирного жителя в Мар'їнці ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ стосовно цивільного населення Донбасу", – наголосили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Руденко Вован
Руденко Вован
Зеотводила.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
Ну так по логике Украины итак каждый день происходит уже в течение пяти лет вoйны. К чему эта новость, да ещё и с меткой срочно или это все же довольно редкое, если не единичное событие за все пять лет? Нигде логика не сломалась?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
После убийства жопоголовыми 65 детей Донбасса, это-xyйня!
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