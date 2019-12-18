Окупанти вбили на Донбасі мирного жителя: всі деталі

Російські терористи на Донбасі 18 грудня вбили мирного жителя. Це трапилося близько 12:00 у прифронтовій Мар'їнці.

Інформацію про трагедію оприлюднив штаб ООС у Facebook. Там зазначили, що чоловік отримав смертельне поранення в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил була оперативно організована евакуація пораненого з-під щільного ворожого вогню в секторі обстрілу. Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

Окупанти на Донбасі вбили мирного жителя Facebook штабу ООС

"Ця загибель мирного жителя в Мар'їнці ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ стосовно цивільного населення Донбасу", – наголосили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 грудня збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

В результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил Василь Лісіцин. Хлопець був родом із Кропивницького, йому було 27 років.

Нагадаємо, 25 листопада російські окупанти на Донбасі поранили мирну жительку, яка йшла вулицею з дитиною. Куля влучила їй у плече і грудну клітку.

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