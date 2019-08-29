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Окупанти суворо покарали викраденого кримського татарина

1.3т Читати матеріал російською

Так званий "суд" у тимчасово окупованому Росією Криму засудив кримського татарина Ділявера Гафарова до 10 років позбавлення волі.

Як повідомив у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк, жителя села Перлина звинувачували в участі у 2016-2018 роках у добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана (зараз громадське об'єднання "Аскер") та економічній блокаді незаконно анексованого РФ півострова.

Ділявер Гафаров

Ділявер Гафаров

Facebook Кримська солідарність

У той же час сам незаконно засуджений усі звинувачення відкидає і провини не визнає.

Гафаров був викрадений російськими силовиками в Криму 30 жовтня 2018 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні зниклий кримський татарин був знайдений по-звірячому вбитим.

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Теми
Порушення прав людини в Криму Анексія Криму
Місце
Росія
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