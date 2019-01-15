МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Окупанти стягнули в Крим ракетно-гарматний комплекс: що відомо

761Читати матеріал російською

Російські окупанти перекинули в анексований Крим ще одну систему протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С".

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії, ракетно-гарматний комплекс заступив на бойове чергування у грудні минулого року.

Самохідна зенітна ракетно-гарматна установка наземного і морського базування уже була задіяна у навчаннях.

ЗРПК

ЗРПК "Панцир-С"

Прес-служба Міноборони РФ

Новини
Ядерна зброя у Криму: Муждабаєв розповів, що зупинить Росію

Ще один дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С" був розміщений у Криму в жовтні 2018 року.

Комплекс "Панцир-С" може вести боротьбу як із існуючими, так і з перспективними засобами повітряного нападу. Крім Росії, ЗРПК стоїть на озброєнні у Алжиру, Ірану, Іраку, ОАЕ, Сирії, Лівії та Оману.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія почала стягувати військову техніку на півострів після того, як 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, а згодом були застосована зброя проти українських військових кораблів і захоплені три судна.

Росія перекинула до Криму бойовий корабель: з'явилося відео

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И нафига? Вот теперь они начнут собой сбивать израильские ракеты :-/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина не имеет шансов на существование, придурки НИКОГДА не смогут построить что-либо, а умеют только разрушать. Придуркам следует, наконец, понять, что каждое слово, если это не ложь, имеет определенный смысл. Придуркам следует изучить понятие "аннексии" и уразуметь, что Крым не был "аннексирован", ситуация в Крыму не соответствует признакам аннексии. Если придурки постоянно повторяют глупость, то они становятся дебилами. Украина населена дебилами?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ефимов владимир
ефимов владимир
Хороший комплекс, авиаракеты щелкает как орехи.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги