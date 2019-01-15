Окупанти стягнули в Крим ракетно-гарматний комплекс: що відомо

Російські окупанти перекинули в анексований Крим ще одну систему протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С".
Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії, ракетно-гарматний комплекс заступив на бойове чергування у грудні минулого року.
Самохідна зенітна ракетно-гарматна установка наземного і морського базування уже була задіяна у навчаннях.
ЗРПК "Панцир-С"
Прес-служба Міноборони РФ
Ще один дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С" був розміщений у Криму в жовтні 2018 року.
Комплекс "Панцир-С" може вести боротьбу як із існуючими, так і з перспективними засобами повітряного нападу. Крім Росії, ЗРПК стоїть на озброєнні у Алжиру, Ірану, Іраку, ОАЕ, Сирії, Лівії та Оману.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія почала стягувати військову техніку на півострів після того, як 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, а згодом були застосована зброя проти українських військових кораблів і захоплені три судна.
Через два дні після події у мережі з'явилося відео переміщення антикорабельних берегових комплексів "Бал" в окуповану Керч.
Також супутники зафіксували ракетну батарею російського класу S-400 на авіабазі Джанкой.
У грудні 2018 року Чорноморський флот Росії отримав до складу новий малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво", оснащений крилатими ракетами великої дальності "Калібр".
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