Окупанти провели "вибори" в Криму: названо головний підсумок

Місцеві вибори в анексованому Росією Криму показали, що жителі півострова розчарувалися в окупантах.

Про це в ефірі ObozTV розповіла журналістка Лариса Волошина. За її словами, росіяни, які приїжджають "з материка", все більше витісняють кримчан із бізнесу і з ключових постів у владі.

Журналістка зазначила, що явка на півострові склала менше 30%, "враховуючи те, що є ще явна накрутка".

"Тут є кілька причин. Перша – це кримські татари, які вже традиційно ігнорують такі вибори. По-друге, там трапилася цікава історія: Росія почала десантувати "парашутистів" на вибори до місцевих рад. І місцеві, навіть ті, хто був проросійський, козаки, хто завгодно, виявилися просто відокремленими, їм заборонили брати участь. Місцеві жителі вже всі просто об'єдналися в протесті до зневаги і не прийшли. Дуже унікальне явище зараз відбувається", – наголосила вона.

За її словами, те, що відбувається в Криму, викликало обурення навіть у представників окупаційної влади: "Це був просто шок. Така кількість "патентованих" росіян, які були заслані до Криму, одразу отримували реєстрацію, місцеву прописку, одразу балотувалися на виборах до місцевих рад – це просто щось неймовірне".

"Ми всі знаємо Леоніда Грача, у нього є партія "Комуністи Росії". Самій партії заборонили брати участь там, кілька з них ішли мажоритарниками, самі партійці збирали мітинги, виходили з плакатами "припиніть репресії в Криму", тому що їх почали саджати. Це щось неймовірне", – розповіла Волошина.

Журналістка зазначила, що Росія в Криму починає ротацію еліт: "засилає людей з материка, з РФ. А кримчан усувають від бізнесу, від ключових постів. Якщо начальник – то обов'язково росіянин. А по-друге починають їх усувати навіть від тієї імітації місцевого самоврядування".

Волошина додала, що незадоволеність політикою РФ має масовий характер, хоча в головах у людей "це не конвертується в те, що Крим – це Україна".

inforesist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео, як в окупованому Криму на виборчій дільниці пролунав гімн України.

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