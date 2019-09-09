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10 вересня • оновлено в 06:32
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Окупанти провели "вибори" в Криму: названо головний підсумок

5.3т Читати матеріал російською

Місцеві вибори в анексованому Росією Криму показали, що жителі півострова розчарувалися в окупантах.

Про це в ефірі ObozTV розповіла журналістка Лариса Волошина. За її словами, росіяни, які приїжджають "з материка", все більше витісняють кримчан із бізнесу і з ключових постів у владі.

Журналістка зазначила, що явка на півострові склала менше 30%, "враховуючи те, що є ще явна накрутка".

"Тут є кілька причин. Перша – це кримські татари, які вже традиційно ігнорують такі вибори. По-друге, там трапилася цікава історія: Росія почала десантувати "парашутистів" на вибори до місцевих рад. І місцеві, навіть ті, хто був проросійський, козаки, хто завгодно, виявилися просто відокремленими, їм заборонили брати участь. Місцеві жителі вже всі просто об'єдналися в протесті до зневаги і не прийшли. Дуже унікальне явище зараз відбувається", – наголосила вона.

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За її словами, те, що відбувається в Криму, викликало обурення навіть у представників окупаційної влади: "Це був просто шок. Така кількість "патентованих" росіян, які були заслані до Криму, одразу отримували реєстрацію, місцеву прописку, одразу балотувалися на виборах до місцевих рад – це просто щось неймовірне".

"Ми всі знаємо Леоніда Грача, у нього є партія "Комуністи Росії". Самій партії заборонили брати участь там, кілька з них ішли мажоритарниками, самі партійці збирали мітинги, виходили з плакатами "припиніть репресії в Криму", тому що їх почали саджати. Це щось неймовірне", – розповіла Волошина.

Журналістка зазначила, що Росія в Криму починає ротацію еліт: "засилає людей з материка, з РФ. А кримчан усувають від бізнесу, від ключових постів. Якщо начальник – то обов'язково росіянин. А по-друге починають їх усувати навіть від тієї імітації місцевого самоврядування".

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Волошина додала, що незадоволеність політикою РФ має масовий характер, хоча в головах у людей "це не конвертується в те, що Крим – це Україна".

Окупанти провели "вибори" в Криму: названо головний підсумок

inforesist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео, як в окупованому Криму на виборчій дільниці пролунав гімн України.

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Особа
Лариса Волошина
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов вышибли из Крыма еще в 2014 году
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Гусенцова Галина, имя Галя в переводе курица.этим все сказали твои родители
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Петрова Ольга, Моста нету )))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Волошина, как всегда - одно и тоже. Не ума не фантазии.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ржунимагу Феофан:"Не ума не фантазии" Фантазию проявят те, кто считают голоса. Что до ума, то для того, чтобы вместо "не" писать "ни" его тоже не нужно. Просто курс русского языка в начальной школе.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Выборы у нас прошли нормально и спокойно. Явка почти такая как по всей стране. Главное что избраны новые органы власти.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Шапиро Женька, странно, что тебя чужие органы беспокоят.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Крымчанин Юрий, сейлем и башмаки у руля , руцкая шушара с арами сверху , рабы на подсосе , внизу, А выборы ни одна толковая страна , кроме сомали и абхазов не признали , пабеда
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