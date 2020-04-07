Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус.
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Більш того, вони погрожують медикам в'язницею за розголошення реальної інформації про епідеміологічну обстановку в ОРДЛО, повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України.
"Російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення захворювання на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. Представники так званих "силових структур" вилучають історії хвороб померлих і попереджають медперсонал про притягнення до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації", – йдеться в повідомленні.
Коронавірус у "ДНР"
"Інформаційний спротив"
Крім того, відомо, що більшість інфікованих протягом березня відвідували Російську Федерацію через неконтрольовані України ділянки кордону.
На додачу до всього країна-агресорка продовжує процес "паспортизації" населення на тимчасово окупованих українських територіях. Так, з початку квітня спеціальними автобусними рейсами в Ростовську область і в зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб.
"За даними розвідки, вказане призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", – зробили висновок українські захисники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.
Також розвідка дізналася про систематичну брехню терористів населенню Донбасу з приводу епідемії. Бойовики стверджують, що коронавірусу в псевдореспубліках немає, хоча лікарні переповнені людьми з температурою.
Крім того, в медустановах окупованих територій вже зафіксовані смерті людей з симптомами, характерними для хвороби.
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