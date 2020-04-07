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7 квітня • оновлено в 14:57
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Окупанти приховують епідемію коронавірусу в "Л/ДНР": медикам погрожують в'язницею

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус.

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Більш того, вони погрожують медикам в'язницею за розголошення реальної інформації про епідеміологічну обстановку в ОРДЛО, повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України.

"Російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення захворювання на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. Представники так званих "силових структур" вилучають історії хвороб померлих і попереджають медперсонал про притягнення до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус у "ДНР"

Коронавірус у "ДНР"

"Інформаційний спротив"

Крім того, відомо, що більшість інфікованих протягом березня відвідували Російську Федерацію через неконтрольовані України ділянки кордону.

На додачу до всього країна-агресорка продовжує процес "паспортизації" населення на тимчасово окупованих українських територіях. Так, з початку квітня спеціальними автобусними рейсами в Ростовську область і в зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб.

"За даними розвідки, вказане призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", – зробили висновок українські захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

  • Також розвідка дізналася про систематичну брехню терористів населенню Донбасу з приводу епідемії. Бойовики стверджують, що коронавірусу в псевдореспубліках немає, хоча лікарні переповнені людьми з температурою.

  • Крім того, в медустановах окупованих територій вже зафіксовані смерті людей з симптомами, характерними для хвороби.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки ДНР Новини ЛНР
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Чого це наша влада переймається отриманням російських паспортів зрадниками і колаборантами. Було б найкращим, якби їх видавали замість українських - здав український паспорт і отримав російський.
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Розслідування

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

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