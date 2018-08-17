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"Окупанти повинні боятися": розкрито подробиці про збитий безпілотник на Донбасі

6.5тЧитати новину російською

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm дізналися про модель збитого на Донбасі російського безпілотника.

Про це написав журналіст Роман Бурко на своїй сторінці Facebook, відзначивши, що такий БПЛА вже фігурував у розслідуванні експертів у лютому 2017 року.

"Географія втрат цієї моделі безпілотника від Туреччини до України. У поєднанні з черговим випадком втрати росіянами свого секретного БПЛА на Донбасі, а також нещодавньої фіксації новітніх російських систем РЕБ можна стверджувати, що РФ не тільки не відмовилась від своєї авантюри на сході України, але і продовжує заводити в окуповану зону новітні системи розвідки, а можливо й озброєння", - написав Бурко.

Він закликав Міністерство закордонних справ України та інші державні установи оперувати цими фактами на високому рівні як істотний привід для посилення міжнародного тиску на Росію.

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"Окупанти повинні боятися зайвий раз кашлянути на Донбасі, щоб не потрапити на черговий пакет санкцій", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безпілотник окупантів проводив розвідку позицій українських військових. Він був обладнаний сучасними механізмами стеження.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Эти фотки я уже видел, похоже, шароварные джедаи сбивают один и тот же
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