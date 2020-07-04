Окупанти поскаржилися, що води в Севастополі вистачить до листопада

Наповнюваність Чорноріченського водосховища на початку липня становить 30,112 мільйона кубометрів або близько 46,9% від проектного об'єму.

Про це повідомили в департаменті міського господарства Севастополя, передають підконтрольні окупантам ресурси.

"Якщо порівняти з даними на початок травня, то виходить, що за два минулі місяці основне водоймище, що живить Севастополь, втратило 4,5 мільйона кубометрів води або близько 7% від свого обсягу", – сказано в повідомленні.

Недоторканний запас водосховища становить сім мільйонів кубометрів. Так званий глава міста Михайло Развожаєв заявив, що в цьому році запаси Чорноріченського водосховища фактично в два рази менші торішніх через посуху, яка охопила весь півострів.

За розрахунками окупантів, води в Севастополі вистачить до листопада. Тому вони проводять глобальну ревізію всіх законсервованих свердловин в місті.

Чорноріченське водосховище

Як писав OBOZREVATEL, раніше МЗС України заявив, що країна не буде постачати до Криму воду, це проблема Росії як держави-окупанта і вона повинна нести за це відповідальність.