Окупанти посилили охорону Кримського моста: що сталося

В окупованому Криму Росгвардія створила спеціальну морську бригаду для охорони Кримського моста.
Генерал армії Росгвардіі Віктор Золотов заявив, що спецбригада базуватиметься в Керчі, передає РІА Новини.
"Для забезпечення безпеки стратегічно важливого Кримського моста, що з'єднує півострів з Краснодарським краєм, в Керчі сформована спеціальна морська бригада", – йдеться в повідомленні.
Кримський міст
Відзначається, що новий військовий підрозділ оснастили великим арсеналом засобів, здатних запобігти "будь-яку диверсію як з суші, так і з акваторії".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.
Пізніше в Росії визнали марність Кримського моста.
Також кримчан розлютили дії окупантів на Кримському мосту.
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