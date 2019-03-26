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Окупанти посилили охорону Кримського моста: що сталося

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В окупованому Криму Росгвардія створила спеціальну морську бригаду для охорони Кримського моста.

Генерал армії Росгвардіі Віктор Золотов заявив, що спецбригада базуватиметься в Керчі, передає РІА Новини.

"Для забезпечення безпеки стратегічно важливого Кримського моста, що з'єднує півострів з Краснодарським краєм, в Керчі сформована спеціальна морська бригада", – йдеться в повідомленні.

Кримський міст

Кримський міст

Відзначається, що новий військовий підрозділ оснастили великим арсеналом засобів, здатних запобігти "будь-яку диверсію як з суші, так і з акваторії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
КримКримський міст
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Evans Judith
Evans Judith
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годинн нaа дoбу, a зарoбітoк мoжe бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати когда обещанный поход катеров?прошло 4 месяца....просто забыли про обещание?впрочем и про дураков морячков жрущих сейчас сечку и подставляю щих зад для утех.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Снова проходил мимо, БРЕД У ТЕБЯ ПОЛНИЙ, ЛЕЧИСЬ!
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Сидоров Андрей, касаб, иди нах с укрсайта,нечего здесь на Бояру зарабативать.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А суть то проста...если какие смельчаки(коих нет вооще) и взорвут...то мост бвстро восстановят...это не проблема.
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