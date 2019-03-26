Окупанти посилили охорону Кримського моста: що сталося

В окупованому Криму Росгвардія створила спеціальну морську бригаду для охорони Кримського моста.

Генерал армії Росгвардіі Віктор Золотов заявив, що спецбригада базуватиметься в Керчі, передає РІА Новини.

"Для забезпечення безпеки стратегічно важливого Кримського моста, що з'єднує півострів з Краснодарським краєм, в Керчі сформована спеціальна морська бригада", – йдеться в повідомленні.

Кримський міст

Відзначається, що новий військовий підрозділ оснастили великим арсеналом засобів, здатних запобігти "будь-яку диверсію як з суші, так і з акваторії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в Росії визнали марність Кримського моста.

Також кримчан розлютили дії окупантів на Кримському мосту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!