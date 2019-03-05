Окупанти посилили охорону Кримського мосту: що трапилося

В окупованому Росією Криму заступили на службу бойові катери Росгвардії БК-16, які охоронятимуть чорноморське узбережжя неподалік від Кримського мосту.

Офіційний сайт Росгвардії повідомляє, що катери прибули в Керч із Севастополя.

"Із Севастополя у Керч перейшли високошвидкісні транспортно-десантні катери Росгвардії БК-16", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що моряки Росгвардії на катерах БК-16 приступають до виконання службових завдань із охорони акваторій.

БК-16 за складних погодних умов здатні виконувати маневри на швидкості до 80 км/год. Катери оснащені навігаційними і радіотехнічними системами для тривалих маневрів.

Окупанти посилили охорону Кримського мосту Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту Росгвардія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини мосту.

У НАТО сказали, як Росія хоче використовувати Кримський міст.

У мережі показали, що окупанти зробили з Кримським мостом.

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