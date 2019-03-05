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Окупанти посилили охорону Кримського мосту: що трапилося

5.4тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму заступили на службу бойові катери Росгвардії БК-16, які охоронятимуть чорноморське узбережжя неподалік від Кримського мосту.

Офіційний сайт Росгвардії повідомляє, що катери прибули в Керч із Севастополя.

"Із Севастополя у Керч перейшли високошвидкісні транспортно-десантні катери Росгвардії БК-16", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що моряки Росгвардії на катерах БК-16 приступають до виконання службових завдань із охорони акваторій.

БК-16 за складних погодних умов здатні виконувати маневри на швидкості до 80 км/год. Катери оснащені навігаційними і радіотехнічними системами для тривалих маневрів.

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Росгвардія

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Окупанти посилили охорону Кримського мосту

Росгвардія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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