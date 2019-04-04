|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Окупанти посадили за ґрати двох кримчан за "диверсію": що відомо

1.1тЧитати матеріал російською

Підконтрольний окупантам суд у Севастополі (Крим) 4 квітня виніс вирок двом місцевим жителям, яких ФСБ вважає агентами українських спецслужб.

Володимир Дудка та Олексій Бессарабов отримали по 14 років позбавлення волі й штрафи, повідомив "Інтерфаксу" адвокат Сергій Легостов.

"Дудці — 350 тис. рублів, Бессарабову — 300 тис. рублів. Дали обом 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, без в'язниці", — сказав захисник.

Володимир Дудка та Олексій Бессарабов

Володимир Дудка та Олексій Бессарабов

"Крим.Реалії"

Олексій Бессарабов

Олексій Бессарабов

ТАСС

Легостов повідомив також, що і засуджені, і їхні адвокати оскаржать вирок.

"Дудка і Бессарабов не визнавали і не визнають своєї провини, вони вважають справу сфальсифікованою", — заявив адвокат.

Дудку і Бессарабова звинуватили в підготовці до диверсії і незаконному зберіганні вибухових речовин. ФСБ затримала їх, а також Дмитра Штиблікова, в листопаді 2016 року, назвавши "учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України".

Новини
У Криму "заарештували" 15 полонених українських моряків: подробиці, фото і відео

За версією російських спецслужб, вони планували диверсії на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. У підозрюваних вилучили зброю та боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів передбачуваних диверсій.

Міноборони України заперечує, що заарештовані є його співробітниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму заарештували ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який виступав за звільнення півострова від російських окупантів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуУкраїнські політв'язні в Росії
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Абсолютно мирные ребята, а оружие и боеприпасы им были нужны для организации утренников. Не так ли?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Русский Крымчанин, ты, козломордый, лучше подумай, если есть чем, зачем фсб может понадобиться "сахар" в подвале жилого дома, причём и твоего в том числе. И потом уже можешь рассказывать мифы про украинские ДРГ в Крыму.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки