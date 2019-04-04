Окупанти посадили за ґрати двох кримчан за "диверсію": що відомо

Підконтрольний окупантам суд у Севастополі (Крим) 4 квітня виніс вирок двом місцевим жителям, яких ФСБ вважає агентами українських спецслужб.

Володимир Дудка та Олексій Бессарабов отримали по 14 років позбавлення волі й штрафи, повідомив "Інтерфаксу" адвокат Сергій Легостов.

"Дудці — 350 тис. рублів, Бессарабову — 300 тис. рублів. Дали обом 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, без в'язниці", — сказав захисник.

Володимир Дудка та Олексій Бессарабов "Крим.Реалії"

Олексій Бессарабов ТАСС

Легостов повідомив також, що і засуджені, і їхні адвокати оскаржать вирок.

"Дудка і Бессарабов не визнавали і не визнають своєї провини, вони вважають справу сфальсифікованою", — заявив адвокат.

Дудку і Бессарабова звинуватили в підготовці до диверсії і незаконному зберіганні вибухових речовин. ФСБ затримала їх, а також Дмитра Штиблікова, в листопаді 2016 року, назвавши "учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України".

За версією російських спецслужб, вони планували диверсії на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. У підозрюваних вилучили зброю та боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів передбачуваних диверсій.

Міноборони України заперечує, що заарештовані є його співробітниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму заарештували ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який виступав за звільнення півострова від російських окупантів.

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