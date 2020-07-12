Російські найманці напали на ЗСУ, багато поранених, – ООС.

П'ятеро бійців Збройних сил України отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі в неділю, 12 липня.

Про це сказано в вечірньому зведенні на сторінці прес-центру штабу ООС в Facebook. З початку доби незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

"Ворог останні дні нехтує вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння, використовуючи не тільки міномети, а й артилерійські установки різного калібру", – сказано в повідомленні.

Так, бої пройшли в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка та Кам'янка.

"За поточну добу п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Всіх воїнів оперативно доставлено в лікувальні установи та надано невідкладну допомогу медиків.

Підрозділи Об'єднаних сил рішуче стримали бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників і змусили його повернутися до дотримання режиму "тиші". Втрати ворога уточнюються", – написано в звіті.

Карта ООС, 12 липня. Джерело - Міністерство оборони України

Окупанти поранили на Донбасі п'ятьох бійців ЗСУ, – штаб ООС

Окупанти поранили на Донбасі п'ятьох бійців ЗСУ, – штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу, 11 липня, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримали троє українських захисників.