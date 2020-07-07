Четверо бійців ЗСУ отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі у вівторок, 7 липня.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook у вечірньому зведенні. Військових оперативно доставили в медичний заклад і надали необхідну допомогу. Їхній стан задовільний.

Із початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти також використовували зброю, яку мусили відвести від лінії зіткнення.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник більше ніж півтори години здійснював обстріли наших позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь із протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю", – йдеться у звіті.

ЗСУ відповіли на провокації окупантів, змусивши їх припинити обстріли і відновити режим тиші. Втрати терористів уточнюються.

Окупанти поранили чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі, – штаб ООС

Окупанти поранили чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі, – штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 6 липня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти пішли в атаку і зазнали втрат. За даними розвідки, знищені і поранені двоє терористів.