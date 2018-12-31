Окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму: опубліковані фото

Окупаційна влада анексованого Криму похвалилася відкриттям траси "Таврида" на 70-кілометровій ділянці між Феодосією і Керчю.

Про це розповів прес-секретар кримського управління АТ "ВАД" Григорій Назаров в коментарі "Кримінформ", уточнивши, що рух запустили по двох смугах.

"31 грудня пущено рух на першому етапі траси "Таврида" – ділянці протяжністю 70,8 км від Керчі до Батального. Раніше на цьому відрізку "Тавриди" рух транспорту вже було частково перепущено на нову автодорогу, однак закритими залишалися обходи Горностаївки, Фонтана, Єрофєєвого і Батального. Зараз ділянка траси "Таврида" в двухполосном виконанні від Керчі до Сімферополя доступний для руху транспорту", – сказав Назаров.

Уточнюється, що це останній етап запуску 190-кілометрової першої черги автодороги. Частково рух запустили 29 грудня. Наступного дня було відкрито ділянку траси "Таврида" протяжністю в 85,6 км від Білогірська до Батального. А перед Новим роком – від Батального до Керчі.

На деяких ділянках траси зараз діє тимчасова схема руху через будівництво штучної споруди над печерою, яку було знайдено під трасою.

"Траса "Таврида" – це чотирьохсмугова автодорога першої технічної категорії, яка стане основою розвитку нової транспортної системи Криму. Траса пройде від Керчі до Севастополя, її довжина складе 250,7 км (з них по території Республіки Крим – 237,5 км, по території Севастополя – 13,2 км). Будівництво веде санкт-петербурзька компанія "ВАД", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти похвалилися, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Вони пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

У свою чергу в Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану, зазначивши, що конструкція "сира". Пізніше в мережі показали відео.