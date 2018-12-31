МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму: опубліковані фото

4.2тЧитати матеріал російською

Окупаційна влада анексованого Криму похвалилася відкриттям траси "Таврида" на 70-кілометровій ділянці між Феодосією і Керчю.

Про це розповів прес-секретар кримського управління АТ "ВАД" Григорій Назаров в коментарі "Кримінформ", уточнивши, що рух запустили по двох смугах.

"31 грудня пущено рух на першому етапі траси "Таврида" – ділянці протяжністю 70,8 км від Керчі до Батального. Раніше на цьому відрізку "Тавриди" рух транспорту вже було частково перепущено на нову автодорогу, однак закритими залишалися обходи Горностаївки, Фонтана, Єрофєєвого і Батального. Зараз ділянка траси "Таврида" в двухполосном виконанні від Керчі до Сімферополя доступний для руху транспорту", – сказав Назаров.

Окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму: опубліковані фото
Новини
Жителі Криму і Донбасу розчарувалися в ''русском мірє'': волонтер здивувала історією

Уточнюється, що це останній етап запуску 190-кілометрової першої черги автодороги. Частково рух запустили 29 грудня. Наступного дня було відкрито ділянку траси "Таврида" протяжністю в 85,6 км від Білогірська до Батального. А перед Новим роком – від Батального до Керчі.

На деяких ділянках траси зараз діє тимчасова схема руху через будівництво штучної споруди над печерою, яку було знайдено під трасою.

"Траса "Таврида" – це чотирьохсмугова автодорога першої технічної категорії, яка стане основою розвитку нової транспортної системи Криму. Траса пройде від Керчі до Севастополя, її довжина складе 250,7 км (з них по території Республіки Крим – 237,5 км, по території Севастополя – 13,2 км). Будівництво веде санкт-петербурзька компанія "ВАД", – йдеться в повідомленні.

Окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму: опубліковані фото
Окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму: опубліковані фото
Окупанти похвалилися новим ''проривом'' у Криму: опубліковані фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти похвалилися, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Вони пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

У свою чергу в Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану, зазначивши, що конструкція "сира". Пізніше в мережі показали відео.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
5
Смішно
79
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Samsonov Artur
Samsonov Artur
Вот же злыдни. Дороги строят, аэропорты , электростанции. Одно слово - оккупанты.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Samsonov Artur, Ууууууу!!! Вот настоящие патриоты, взрывают опоры ЛЭП, оставляют без воды и устраивают всевозможные блокады!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине похвастались новым кредитом)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Шикарная трасса.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Наші блоги