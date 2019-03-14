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Окупанти вдалися до жорстких заходів проти жителів ''ЛНР'': названо причину

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Рішення керівництва терористичної "ЛНР" ввести у підконтрольних районах Луганської області трудову повинність свідчить, що терористи побоюються активних бойових дій.

Про це розповів у ефірі ObozTV екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, коментуючи ситуацію на Донбасі.

"У Луганській області ввели трудову повинність. Нового там нічого практично немає, вони ж вважають себе самостійною державою. Введення воєнного стану передбачає зокрема трудову повинність, якій підлягають чоловіки до 60 років", — повідомив екс-глава Донецької області.

"Це крок на випадок активних бойових дій. Раніше були випадки, коли залучалося мирне населення на Донбасі для підготовки позицій, відновлення будівель тощо", — зазначив він.

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За словами Кіхтенка, чи діятиме постанова так званого "уряду ЛНР" — це вже десяте питання, оскільки місцевих жителів "більше хвилює, як взагалі вижити".

Окупанти вдалися до жорстких заходів проти жителів ''ЛНР'': названо причину

@ 666_mancer

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Теми
Новини Луганська і Луганської областіПряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на Донбасі
Особа
Олександр Кіхтенко
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
Новини ЛНРНовини Донбасу
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