Окупанти вдалися до жорстких заходів проти жителів ''ЛНР'': названо причину

Рішення керівництва терористичної "ЛНР" ввести у підконтрольних районах Луганської області трудову повинність свідчить, що терористи побоюються активних бойових дій.
Про це розповів у ефірі ObozTV екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, коментуючи ситуацію на Донбасі.
"У Луганській області ввели трудову повинність. Нового там нічого практично немає, вони ж вважають себе самостійною державою. Введення воєнного стану передбачає зокрема трудову повинність, якій підлягають чоловіки до 60 років", — повідомив екс-глава Донецької області.
"Це крок на випадок активних бойових дій. Раніше були випадки, коли залучалося мирне населення на Донбасі для підготовки позицій, відновлення будівель тощо", — зазначив він.
За словами Кіхтенка, чи діятиме постанова так званого "уряду ЛНР" — це вже десяте питання, оскільки місцевих жителів "більше хвилює, як взагалі вижити".
@ 666_mancer
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