Окупанти вдалися до жорстких заходів проти жителів ''ЛНР'': названо причину

Рішення керівництва терористичної "ЛНР" ввести у підконтрольних районах Луганської області трудову повинність свідчить, що терористи побоюються активних бойових дій.

Про це розповів у ефірі ObozTV екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, коментуючи ситуацію на Донбасі.

"У Луганській області ввели трудову повинність. Нового там нічого практично немає, вони ж вважають себе самостійною державою. Введення воєнного стану передбачає зокрема трудову повинність, якій підлягають чоловіки до 60 років", — повідомив екс-глава Донецької області.

"Це крок на випадок активних бойових дій. Раніше були випадки, коли залучалося мирне населення на Донбасі для підготовки позицій, відновлення будівель тощо", — зазначив він.

За словами Кіхтенка, чи діятиме постанова так званого "уряду ЛНР" — це вже десяте питання, оскільки місцевих жителів "більше хвилює, як взагалі вижити".

@ 666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У тимчасово окупованому Луганську катастрофічно впали ціни на житло. Багато ріелторів не рекомендують жителям міста продавати квартири до виборів президента України, сподіваючись, що після березня ситуація зміниться.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!