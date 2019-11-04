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4 листопада • оновлено в 09:29
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/ Розслідування

Окупанти пішли на підлість з відведенням військ у Петрівському: заява ОС

8.7т Читати матеріал російською

Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ у Петрівському 4 листопада, в знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12:00.

Інформацію окупанти поширили в ЗМІ. Про підлості "Л/ДНР" повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил в Facebook.

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"У цьому контексті, заяви представників окупаційної влади щодо намірів почати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим як черговою провокацією і окозамилюванням світовій спільноті", – заявили в ОС.

"У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи", – йдеться в повідомленні.

В ОС відзначили, що згідно з даними звіту СММ ОБСЄ від 31 жовтня, останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 "Петрівське" зафіксовано 30 жовтня.

Умовою ж відведення військ є дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада терористи "Л/ДНР" вдарили по українським воїнам, в результаті був поранений один боєць ОС.

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Тег
Новини Донбасу
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Президент-підліток вживає те , що ми ще у 2014 році з`Їли і перетравили . Наша пісня гарна нова , починаймо її знову . Аби ж то Україна витримала ...
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В Спортлото жалуйтесь.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Присоединяюсь к большинству, в чём подлость то? Ополченцы не хотят воевать???
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