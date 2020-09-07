Окупанти вдарили по ЗСУ на Донбасі й вбили українського воїна – штаб ООС

Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації, на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню, декілька разів порушили "тишу" на Донбасі.

Прицільні й провокативні обстріли окупантів призвели до втрат серед українських захисників. Про це повідомляє в ранковому зведені щодо ситуації на сході штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, в неділю чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських військових поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець ЗСУ. На щастя, воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу.

Водночас на іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках неподалік Причепилівки на Луганщині. Внаслідок обстрілу один український воїн загинув.

Крім цього, додають у штабі ООС, впродовж минулої доби російські окупаційні війська двічі вдалися до провокативних пострілів із підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

"Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – інформують військові.

Зазначається, що з початку цієї доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався на всій лінії розмежування. А українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі. Facebook Операція об’єднаних сил

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