Окупанти обстріляли ЗСУ перед спробою повного припинення вогню на Донбасі, – штаб ООС

За минулу добу, 25 липня, збройні формування Росії на Донбасі 15 разів обстріляли населені пункти, де базуються підрозділи Об’єднаних сил. Втрат серед українських захисників немає.

Водночас ОС розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, яке набуває чинності з 00:00 годин 27 липня. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

За даними військових, минулої доби на ділянках відповідальності більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне, та Водяне.

У більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"Виконуючи Мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали", – кажуть у штабі ООС, додаючи, що нині українські військові готуються до заходів з припинення вогню.

Зазначається, що в минулому такі виконувалися лише Збройними Силами України. Але за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

"Україна, як демократична держава, яка суворо дотримується усіх міжнародних домовленостей, зокрема й, домовленостей з РФ, передбачених Мінськими угодами, вживає усіх необхідних заходів задля належного контролю за припиненням вогню й на сьогодні. Для цього додатковий контроль за підрозділами, котрі виконують бойові завдання на першій лінії оборони, будуть здійснювати офіцери, які мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу", – інформують у штабі ООС.

Підкреслюється, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі наступальних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. Водночас ЗСУ готові дати належну відсіч противнику в разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні Об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви.

Крім військовослужбовців ЗСУ в районі проведення Операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

Зокрема, 25 липня, силами Національної поліції зі складу ОС виявлено 52 адміністративні правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5292 транспортних засоби та 4648 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

"Громадяни України можуть бути впевнені в тому, що їхні Збройні сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, захистити мир і спокій простих українців", – констатують військові.

Вони запевняють, що станом на ранок 26 липня 2020 року ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована.

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі 25 липня (Facebook Операція Об’єднаних сил)

Продовження зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі 25 липня (Facebook Операція Об’єднаних сил)

Як повідомляв OBOZREVATEL, опівночі 27 липня на Донбасі має наступити режим повного та всеосяжного припинення вогню. Рішення ухвалили на засіданні Тристоронньої контактної групи поміж Україною, Росією та ОБСЄ. В Офісі президента Володимира Зеленського домовленість назвали "проривом".