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Окупанти обстріляли автомобіль КП ''Вода Донбасу'': є поранені. Фото і відео

1.6тЧитати матеріал російською

У районі села Крута Балка Донецької області в четвер, 10 січня, бойовики обстріляли машину комунального підприємства "Вода Донбасу". Поранено троє співробітників.

Боєприпасами був пошкоджений і згодом згорів автомобіль ЗІЛ-131, повідомляє прес-служба компанії. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Характер поранень потерпілих і інша інформація поки невідомі. За словами очевидців, машина буквально вибухнула, а одного зі співробітників засипало снігом.

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Окупанти обстріляли автомобіль КП ''Вода Донбасу'': є поранені. Фото і відео

Twitter Necro Mancer

Окупанти обстріляли автомобіль КП ''Вода Донбасу'': є поранені. Фото і відео

Twitter Necro Mancer

Окупанти обстріляли автомобіль КП ''Вода Донбасу'': є поранені. Фото і відео

Twitter Necro Mancer

Окупанти обстріляли автомобіль КП ''Вода Донбасу'': є поранені. Фото і відео

Twitter Necro Mancer

Окупанти обстріляли автомобіль КП ''Вода Донбасу'': є поранені. Фото і відео

Twitter Necro Mancer

Відзначається, що обстріл почався під час розчищення дороги до Василівської насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

КП "Вода Донбасу" забезпечує водою населення як на підконтрольній Україні території, так і в окупованій зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, у результаті якого п'ятеро людей були поранені.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Пишите пожалуйста точнее украинские боевики обстреляли автомобиль
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением в связи с обстрелом украинскими оккупантами работников КП «Вода Донбасса». Сегодня военные преступники из 93-й механизированной бригады под непосредственным командованием Клочкова совершили очередной акт агрессии в отношении мирных жителей. Около 13 часов во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода попали под прицельный огонь украинских боевиков с применением СПГ и БМП-1. В результате обстрела ранения получили трое сотрудников коммунального предприятия, обеспечивающих работоспособность важного объекта гражданской инфраструктуры. Также произошло возгорание служебного автомобиля. Раненые сотрудники эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Обращаюсь к главе Миссии ОБСЕ заставить оккупационное командование «ООС» под руководством Наева соблюдать достигнутое «рождественское» перемирие. Данный акт агрессии носит террористический характер. Уже не в первый раз жизнь и здоровье сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» подвергаются опасности. Украинское оккупационное командование регулярно заявляет о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе и своей заботе о простых людях. Однако реальные действия свидетельствуют об обратном. Помимо агрессии в отношении сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», своими агрессивными действиями украинская сторона намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе. Прекращение функционирования насосной станции приведет к тому, что более миллиона мирных людей, проживающих как на территории Республики, так и на оккупированных Киевом территориях, останутся без воды. Источник: http://rusvesna.su/news/1547128614
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
что опять сами себя ?
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