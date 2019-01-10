Окупанти обстріляли автомобіль КП ''Вода Донбасу'': є поранені. Фото і відео

У районі села Крута Балка Донецької області в четвер, 10 січня, бойовики обстріляли машину комунального підприємства "Вода Донбасу". Поранено троє співробітників.

Боєприпасами був пошкоджений і згодом згорів автомобіль ЗІЛ-131, повідомляє прес-служба компанії. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Характер поранень потерпілих і інша інформація поки невідомі. За словами очевидців, машина буквально вибухнула, а одного зі співробітників засипало снігом.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Відзначається, що обстріл почався під час розчищення дороги до Василівської насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

КП "Вода Донбасу" забезпечує водою населення як на підконтрольній Україні території, так і в окупованій зоні.

Інцидент з працівниками КП "Вода Донбасу" в районі Василівської насосної станції першого підйому ЮДВ: розповідь свідків https://t.co/tSSlzGACwC pic.twitter.com/R1osmvAtj0 - Necro Mancer (@ 666_mancer) 10 січня 2019 р

Інцидент з працівниками КП "Вода Донбасу" в районі Василівської насосної станції: фото з місця події # ДФС pic.twitter.com/D0cPy2QVXb - Necro Mancer (@ 666_mancer) 10 січня 2019 р

Ще одне відео з місця події pic.twitter.com/QRVVpkaHAR - Necro Mancer (@ 666_mancer) 10 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, у результаті якого п'ятеро людей були поранені.