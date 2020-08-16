Окупанти обладнують позиції в сторону ЗСУ – штаб ООС
Поблизу населеного пункту Ужівка терористи "Л/ДНР" здійснювали інженерне обладнання позицій в сторону підрозділів українських військових біля Водяного.
Таким чином окупанти черговий раз порушили домовленості, які були досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, відзначили в зведенні штабу ООС ввечері в неділю, 16 серпня.
Однак обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації захисники України не зафіксували.
"Об'єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись введеного режиму тиші", – відзначається в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "ЛНР" 15 серпня звинуватили Збройні сили України в снайперський обстріл в районі населеного пункту Логвинове, в результаті якого нібито загинув один найманець окупантів.