Поблизу населеного пункту Ужівка терористи "Л/ДНР" здійснювали інженерне обладнання позицій в сторону підрозділів українських військових біля Водяного.

Таким чином окупанти черговий раз порушили домовленості, які були досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, відзначили в зведенні штабу ООС ввечері в неділю, 16 серпня.

Біля Ужівки окупанти обладнують позиції в сторону Водяного

Однак обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації захисники України не зафіксували.

"Об'єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись введеного режиму тиші", – відзначається в повідомленні.

Окупанти обладнують позиції в сторону ЗСУ – штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "ЛНР" 15 серпня звинуватили Збройні сили України в снайперський обстріл в районі населеного пункту Логвинове, в результаті якого нібито загинув один найманець окупантів.

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