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2 вересня • оновлено в 16:00
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/ Розслідування

Окупанти накрили артилерією мирне селище на Донбасі

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У понеділок, 2 вересня, російські окупанти на Донбасі знову порушили режим тиші і обстріляли селище Гранітне під Донецьком із забороненої зброї.

Про це повідомляється на офіційній сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook із посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Також спостерігачі наголосили, що обстріли мирних населених пунктів з боку збройних формувань Росії не припиняються уздовж всієї лінії розмежування.

"Встановлено, що вогонь окупанти вели у напрямку населеного пункту Тельманове, застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями зброю, а саме: артилерію калібру 122 мм (три снаряди) і міномети 120-го калібру (сім мін)", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, вранці 2 вересня під вогнем окупантів опинилися й позиції українських захисників у районі Водяного. Ворог атакував їх у період з 6:10 до 6:50.

Встановлено, що вогонь окупанти вели у напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (шість мін) і міномети 120-го калібру (18 мін).

"Зазначені факти ще раз свідчать про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", – підсумували у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український воїн загинув на Донбасі 2 вересня у результаті ворожого обстрілу з боку "Л/ДНР". Боєць отримав поранення, несумісне з життям.

У неділю, 1 вересня, окупанти мінімум дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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