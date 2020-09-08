Окупанти на Донбасі знову порушили режим тиші: в ОС розповіли про провокації

Минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Вони зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета здійснили поодинокі провокативні постріли в бік українських позицій біля Кам’янки, що на Донеччині.

Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Про це повідомляє в ранковому зведені щодо ситуації на сході штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок пострілів противника серед особового складу ОС немає.

Водночас від початку цієї доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку ЗС РФ не зафіксовано.

"По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника", – інформують у штабі ООС.

Там додали, що окрім військовослужбовців ЗСУ нині в районі проведення Операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони. Так, у прифронтових районах сапери ДСНС розмінували майже два гектари території та передали на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Також, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років, рятувальники ОС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Нині роботи ведуться на 42-х об’єктах.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками", – підсумовують військові.

Зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі за 7 вересня. Facebook Операція об’єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 6 вересня збройні формування Російської Федерації на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню декілька разів порушили тишу на Донбасі. Прицільні й провокативні обстріли окупантів призвели до втрат серед українських захисників.

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