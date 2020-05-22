Окупанти на Донбасі вдарили по ЗСУ з безпілотника: поранений український воїн
В п’ятницю, 22 травня, терористи в зоні ООС на Донбасі поранили українського військовослужбовця.
Як повідомив пресцентр ООС, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли військових ЗСУ поблизу населеного пункту Старогнатівка.
"Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення", – йдеться в повідомленні.
Воїна оперативно доставили до госпіталя, де йому надають медичну допомогу.
"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь", – зазначили в ООС.
Втрати противника наразі уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти та їх найманці на Донбасі продовжують порушувати Мінські домовленості та активно стягують важке озброєння поближче до лінії розмежування.