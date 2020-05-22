Окупанти на Донбасі вдарили по ЗСУ з безпілотника: поранений український воїн

Розслідування 14:15, 22.05.2020

В п’ятницю, 22 травня, терористи в зоні ООС на Донбасі поранили українського військовослужбовця.

Як повідомив пресцентр ООС, російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли військових ЗСУ поблизу населеного пункту Старогнатівка.

На Донбасі поранили українського бійця, скинувши з безпілотника постріл

"Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення", – йдеться в повідомленні.

Воїна оперативно доставили до госпіталя, де йому надають медичну допомогу.

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь", – зазначили в ООС.

Втрати противника наразі уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти та їх найманці на Донбасі продовжують порушувати Мінські домовленості та активно стягують важке озброєння поближче до лінії розмежування.

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