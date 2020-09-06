Окупанти на Донбасі прицільно обстріляли позиції України після погроз – штаб ООС

У неділю, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій біля Красногорівки на Донбасі, порушивши режим перемир’я.

Унаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції. Про це інформує штаб ООС на сторінці у Facebook.

"Ворог нахабно відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета, випустивши три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Красногорівка. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні.

У командуванні Об’єднаних сил підкреслили, що це трапилося на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, яких було досягнуто Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл укотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру", – зазначили українські військові.

У штабі ООС підкреслили, що поки дають "Л/ДНР" ще одну можливість виконати вимоги щодо дотримання повного та всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому разі під час наступного обстрілу українських позицій Об’єднані сили готові надати адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів.

Скриншот повідомлення. Facebook Операції об’єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня ЗСУ не зафіксували на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає, однак двоє українських воїнів зникли під час гасіння масштабних пожеж.