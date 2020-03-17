Окупанти на Донбасі активно готують артилерію до бою: дані розвідки

Командування російських окупаційних військ на Донбасі зайнялося нарощуванням рівня бойової підготовки артилерійських підрозділів.
Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Згідно з актуальними даними,16-17 березня під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Південний" тимчасово окупованої території в Донецькій області проводяться збори з корегувальниками артилерійського вогню.
Артилерія Росії
oruzhie.info
До них залучаються офіцери тактичної ланки (заступники командирів рот, командири взводів) мотострілецьких підрозділів російських окупаційних військ.
Крім того, в березні у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК РФ зросла кількість та інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 16 березня щонайменше шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими угодами артилерію.
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