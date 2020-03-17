Головна Новини
17 березня • оновлено в 16:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Окупанти на Донбасі активно готують артилерію до бою: дані розвідки

Читати матеріал російською

Командування російських окупаційних військ на Донбасі зайнялося нарощуванням рівня бойової підготовки артилерійських підрозділів.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Згідно з актуальними даними,16-17 березня під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Південний" тимчасово окупованої території в Донецькій області проводяться збори з корегувальниками артилерійського вогню.

Артилерія Росії

Артилерія Росії

oruzhie.info

До них залучаються офіцери тактичної ланки (заступники командирів рот, командири взводів) мотострілецьких підрозділів російських окупаційних військ.

Крім того, в березні у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК РФ зросла кількість та інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 16 березня щонайменше шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими угодами артилерію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
13
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
скоро курсанты российских артиллерийских училищ на практику приедут
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Serov Oleg, а потом приедут экзамен сдавать... )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги