Окупанти "Л/ДНР" зазнали величезних втрат: з'явилася розгромна статистика

У серпні російсько-окупаційні війська на Донбасі втратили 40 осіб особового складу убитими і ще 55 бойовиків через серйозні поранення.

Таку статистику на сторінці особистого блогу в Facebook опублікував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, ігноруючи Мінські домовленості, в серпні російсько-окупаційні війська майже кожен день провокували підрозділи Об'єднаних сил вогнем з різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

Ліквідовані терористи "Л/ДНР" Facebook Анатолій Штірліц - блог

"За підсумками серпня в підрозділах російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" були ліквідовані близько 40 окупантів і близько 55 окупантів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ! Разом переможемо!" – підсумував Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції ЗСУ за час війни на Донбасі. Вона була проведена піхотою в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я. В результаті захисникам вдалося знищити понад 20 одиниць ворожої техніки, близько 20 окупантів і поранити ще 11.

Нагадаємо, в ніч на 29 серпня "Азов" ліквідував чотирьох і взяв у полон одного окупанта, а також захопив зброю і документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських угод.

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