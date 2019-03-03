Окупанти Криму влаштували гастролі з "трофейною зброєю" з Сирії: фото і відео

В окупованому Росією Криму влаштували виставку військової техніки і зброї з Сирії.

Як передає "Крим.Реалії", на залізничний вокзал Севастополя 3 березня прибув ешелон з "трофейною зброєю" з Сирії.

На виставці було представлено понад 500 зразків озброєння і військової техніки, "захопленої у терористів в Сирії". Екскурсії проводять російський військовослужбовці, які мали бойовий досвід в Сирії.

Також на площі перед вокзалом виставили російську військову техніку і озброєння, розгорнули сцену і працюють польові кухні. Виставку "трофейної зброї" під час пересування по Криму супроводжували ударні вертольоти Ка-52.

Напередодні виставка "трофейної зброї і техніки" прибула до Керчі, але "захід" перед цим переносився через шторм. На виставку, як пишуть в мережі, "зірвали людей зі служби і виробництва, школярів з уроків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін проводить в анексованому Криму політику видавлювання місцевого населення, замінюючи їх приїжджими з материкової частини РФ.

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