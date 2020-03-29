Окупанти Криму поставили дітей під удар коронавірусу. Фотофакт

В окупованому РФ Криму проігнорували карантин і поставили під загрозу коронавірусу школярів.
Як повідомила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, діти з "Артека" вивчають біологію на відкритому повітрі, нехтуючи превентивними заходами.
"Ось прямо зараз, коли у всіх школах світу карантин. Розумненькі, напевно, будуть", – іронізує вона. Як видно на фото, діти займаються великими групами, не маючи при собі навіть масок.
Відзначимо, раніше в Криму також підтвердили випадки захворювання COVID-19.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
АРТЕКІВЦІ ВИВЧАЮТЬ БІОЛОГІЮ- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 28, 2020
Ось прям зараз-коли у всіх школах світу карантин 2-3 тижні
умненькие напевно будуть pic.twitter.com/7jlRQYRNMP
Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтвердили 356 випадків зараження COVID-19.
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