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29 березня • оновлено в 04:54
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Окупанти Криму поставили дітей під удар коронавірусу. Фотофакт

1.4т
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В окупованому РФ Криму проігнорували карантин і поставили під загрозу коронавірусу школярів.

Як повідомила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, діти з "Артека" вивчають біологію на відкритому повітрі, нехтуючи превентивними заходами.

"Ось прямо зараз, коли у всіх школах світу карантин. Розумненькі, напевно, будуть", – іронізує вона. Як видно на фото, діти займаються великими групами, не маючи при собі навіть масок.

Відзначимо, раніше в Криму також підтвердили випадки захворювання COVID-19.

Окупанти Криму поставили дітей під удар коронавірусу. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Окупанти Криму поставили дітей під удар коронавірусу. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Окупанти Криму поставили дітей під удар коронавірусу. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Окупанти Криму поставили дітей під удар коронавірусу. Фотофакт

twitter.com/KrimRt

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтвердили 356 випадків зараження COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Если xoxoл перестанет врать, значит он сдох
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