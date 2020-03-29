Окупанти Криму поставили дітей під удар коронавірусу. Фотофакт

В окупованому РФ Криму проігнорували карантин і поставили під загрозу коронавірусу школярів.

Як повідомила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, діти з "Артека" вивчають біологію на відкритому повітрі, нехтуючи превентивними заходами.

"Ось прямо зараз, коли у всіх школах світу карантин. Розумненькі, напевно, будуть", – іронізує вона. Як видно на фото, діти займаються великими групами, не маючи при собі навіть масок.

Відзначимо, раніше в Криму також підтвердили випадки захворювання COVID-19.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

АРТЕКІВЦІ ВИВЧАЮТЬ БІОЛОГІЮ

Ось прям зараз-коли у всіх школах світу карантин 2-3 тижні

умненькие напевно будуть pic.twitter.com/7jlRQYRNMP - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 28, 2020

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтвердили 356 випадків зараження COVID-19.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся