Замішана людина Зеленського: спливла скандальна інформація про власницю елітного бутика Києва

Відому бізнес-леді, власницю скандального київського бутика Sana Hant Оксану Морозову-Хант намагаються "відмазати" від кримінального провадження щодо ухиляння від сплати податків.

До цього, ймовірно, причетний генерал-майор податкової поліції Геннадій Лісовий, повідомив у Facebook банкір Анатолій Гулєй.

Відзначимо, згідно з інформацією за 2018 рік, сім'я Лісового задекларувала 2 дачних будинки і житловий будинок у Київській області, квартиру в столиці та 5 земельних ділянок, а також 2 авто Lexus.

Оксана Морозова-Хант sanahunt.com

За даними OBOZREVATEL, до недавнього часу покровителем і фінансовим консультантом Морозової-Хант був помічник президента Андрій Єрмак, якого також називають "головним повіреним ОП із міжнародних справ".

Facebook Андрій Єрмак

Жінку звинувачують в організації ввезення брендових виробів під виглядом секонд-хенду. Підозрюється, що злочин скоєно за попередньою змовою групою осіб.

Уточнимо, справа проходить у правовій кваліфікації ч.3 ст.212 КК – несплата податків, вчинена особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вона призвела до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Оксана Морозова-Хант my.ua

Додамо: незабаром OBOZREVATEL опублікує розслідування оборудок скандальної Хант.

Оксана Морозова-Хант my.ua

Скріншот

Бутік Sana Hant sanahunt.com

Як писав OBOZREVATEL, у 2016 році Оксана Морозова-Хант заявила про зникнення з її квартири понад 1 млн доларів.

Практично одночасно з цією подією в аеропорту "Київ" була затримана неназвана співробітниця Sana Hant, яка, прикриваючись фальшивим дипломатичним імунітетом, намагалася вивезти до Італії аналогічну суму. За інформацією журналістів, це нібито була Хант.

Державна фіскальна служба незабаром повідомила, що інформація про затримання власниці компанії Sanahunt Group при спробі вивозу з України великої суми грошей не відповідає дійсності.

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