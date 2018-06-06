"Окей, Гугл": Бабченко пояснив, як з'явився "розстрільний список"

Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що йому мало що відомо про "розстрільний список" з 47 журналістів і блогерів, який став відомий СБУ в результаті спецоперації по інсценуванню його смерті.

"Хочете, я вам скажу, як складався цей список? По Гуглу."Пивоварник (В'ячеслав Пивоварник, підозрюваний в організації замаху на Бабченко - ред.), на ось тобі лям баксів, грохні п'ят журналюг в Україні"."Так без проблем. Окей, Гугл, хто там у бандер що пише". А ви тут на повному серйозі обговорюєте, як зв'язати те прізвище з іншим", - написав він у Facebook.

Бабченко підкреслив, що йому "не доповідають, справжній список чи ні, витік це або спеціальний злив".

"Все, що я знаю про список, це те, що спочатку були названі тільки два прізвища. А решта стали відомі потім, в результаті проведеної операції", - пояснив він.

Журналіст допустив, що російські спецслужби не стали вигадувати складну схему в даному випадку.

"Завезли бабла - за мірками Москви взагалі копійчаного - найняли організаторів і виконавців, двоє лоханулись і попалися, та й чорт би з ними, зате третій - спрацював. Ось і все. Навіщо придумувати щось більш складне, якщо і просте працює?" - вважає Бабченко.

"Якщо ви думаєте, що в ФСБ сидять одні штірліци, основне завдання яких не створити видимість роботи і не докласти нагору про успіхи заради зірочок, посад і премій, як вони розкривають терористичну мережу Аль-Каїди, посадивши десять таджицьких двірників, або якої шкоди вони завдають НАТО, вбиваючи агентів Держдепу, а на ділі шльопнувши найпомітніших і тому перших-ліпших в Гуглі журналістів - то не думаю, що це так. З ідіотами і показухою там все в порядку", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка, а незабаром заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.

Пізніше стало відомо про списку з 47 осіб, на яких також готувалися замахи.