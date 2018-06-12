"Охорону зняли": мати озвучила нюанс вбивства Окуєвої

Загиблий доброволець Аміна Окуева не відмовлялася від охорони після першого замаху, як стверджували в поліції.

Про це OBOZREVATEL розповіла мати Аміни Ірина Камінська. За її словами, охорону зняли через два місяці.

"Влітку, після першого замаху, ми рідко зустрічалися, було небезпечно. У них була охорона, але через два місяці охорону зняли. Розмови про те, що вони відмовилися від охорони самі, це неправда. Я просила, щоб вона звернулася до глави МВС Арсену Авакову, до нардепа Антона Геращенка. Вона сказала, що нікого ні про що просити не буде. Вона дуже горда людина, вона ніколи нікого ні про що не просила", - зазначила Камінська.

За її словами, Адам так і не отримав українське громадянство, воюючи за Україну, він не отримав ніякого захисту від держави.

"Хоча зверталися незліченну кількість разів і до президента, і до депутатів. Але ж були люди, які протягом одного дня отримували громадянство, - такі, як Саакашвілі. А Адам був незахищений, не міг носити навіть зброю. Аміна мала зброю, яке їй подарував міністр МВС - спочатку "Макаров", потім "Глок". "Макаров" врятував їм життя під час першого замаху. Як в такій ситуації вона могла кинути свого чоловіка? Вона - вірна дружина, вона супутниця, вона соратниця, вона була з ним до останнього подиху. і як годиться дружині і соратнику, захищала його", - пояснила Камінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в червні 2017 року Києві, на Подолі, вчинили замах на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву. 30 жовтня 2017 року внаслідок диверсійного нападу під Києвом в селищі Глеваха Аміна Окуева загинула .