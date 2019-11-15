Охоронцеві скандального притулку "Світанок" обрали запобіжний захід

Малиновський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для охоронця, якого підозрюють у катуваннях дітей у притулку "Світанок". Співробітника приватного агентства безпеки "Центр" відправили під цілодобовий домашній арешт.

Засідання відбувалося в закритому режимі. Про це повідомили в пресслужбі Малиновського районного суду.

За версією слідства, наприкінці липня 2019 року вихованці притулку "Світанок", 15-річний хлопчик і 13-річна дівчинка, вступили в статевий зв'язок із використанням презерватива.

Про це дізналася вихователька установи, яка викликала представників охоронного агентства. Один із них вирішив покарати дітей за статевий акт. Він наказав хлопчикові дати йому використаний презерватив, розрізав його навпіл, а після, погрожуючи електрошокером, змусив дітей кілька хвилин жувати засіб контрацепції.

Охоронця притулку "Світанок" відправили під домашній арешт Малиновський суд Одеси

Потім охоронець наказав дітям зайти в душову, де почав їх бити ременем. Водночас поки не встановлена слідством особа поливала неповнолітніх холодною водою.

Далі підозрюваний, погрожуючи електрошокером, змусив їх взяти книги й виконувати фізичну вправу "планка". Діти просили припинити знущання, але чоловік не реагував.

Зазначимо, що охоронцеві за знущання над дітьми загрожує до п'яти років в'язниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поліція та прокуратура нагрянула з обшуками в офіс агентства безпеки "Центр", співробітники якого охороняли дитячий заклад. Розслідування за фактом знущань над дітьми в одеському притулку "Світанок" під свій контроль взяв Офіс генпрокурора. Справу веде поліція Одеської області та Державне бюро розслідувань.

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