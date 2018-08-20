Бронежилет не врятував: з'явилися нові подробиці стрілянини у Харкові

Охорона Харківської міської ради не чинила опору нападнику через те, що була беззбройна.

Про це OBOZREVATEL розповів керівник прес-служби Харківської міськради Юрій Сидоренко. За його словами, злочинець спершу почав стрілянину по самій будівлі, а потім увірвався досередини. "Він почав стріляти по будівлі. Охоронець вирішив, що підривають петарди і вийшов подивитися, хто хуліганить. В результаті відразу був поранений, отримав дві кулі, і двері мерії виявилися відчиненими", - розповів Сидоренко.

Тоді стрілець забіг досередини. "Ще троє охоронців опору не чинили. Це муніципальна охорона і зброї у них немає. Невідомий піднявся на другий поверх, походив, потім повернувся назад і вийшов. На вулиці його вже чекала поліція. Тоді він почав стріляти там", - розповів OBOZREVATEL Сидоренко.

За словами очевидця перестрілки Івана Кримсона, зловмисникові вдалося першим відкрити вогонь по поліцейському, але незважаючи на отримані поранення Дмитро зумів вистрілити у відповідь.

"Ми викликаємо поліцію і приїжджає кілька патрульних машин досить швидко. Далі спостерігаю як патрульні займають позиції біля входу, один з них відкриває двері, тримаючись за рогом стіни, а невідомий виходить неквапливо і перший відкриває вогонь в найближчого поліцейського, а той точно так же робить кілька пострілів у відповідь ", - додав він.

За словами чоловіка, у патрульних не виявилося адекватних аптечок, щоб надати допомогу потерпілому поліцейському.

Як кажуть у поліції Харківської області, загиблий поліцейський Дмитро Кирієнко отримав поранення у грудну клітку, живіт, так само була зачеплена кисть правої руки. На жаль, бронежилет поліцейському не допоміг. За словами товаришів по службі Дмитра, кулі влучили в те місце, яке не було закрите бронею. Яким чином поліцейський міг отримати такі смертельні поранення, наразі з'ясовують.

Загиблому Дмитру Кирієнку було 29 років, він встиг закінчити три вузи: університет ім. Каразіна, університет цивільного захисту та Харківський університет внутрішніх справ. Як писав раніше OBOZREVATEL, у поліцейського залишилися маленька донька і дружина. Колеги загиблого просять усіх небайдужих допомогти родині. Номер карти Приватбанку 5168 7573 2784 8539 на ім'я Колесник Вікторія Олександрівна.

Загиблий Дмитро у центрі Фейсбук

Поранений охоронець перебуває у стабільно важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 20 серпня невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця. Пізніше смертельну кулю отримав один з прибулих на місце патрульних поліцейських.