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21 травня • оновлено в 12:30
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Охоронець Єльцина розповів, хто привів до нього Путіна

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Зять другого президента Росії Бориса Єльцина, Валентин Юмашев, звів його з нинішнім лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній начальник служби охорони Єльцина Олександр Коржаков. Він назвав Юмашева, який встиг побувати главою Адміністрації президента РФ і його радником у 90-х роках, "потрійним агентом". Більш того, Путін, за його словами, зумів домогтися статусу наближеного і до нинішнього глави країни-агресорки.

"20 років з гаком Путін при владі, і 20 років Юмашев є у нього помічником. Нещодавно тільки це стало зрозумілим. А це дуже впливово. Мало того, що у тебе кабінет, машина з мигалкою, телефони, зарплата не нижче, ніж у депутата, а вище навіть, можливо, з преміями різними... Він просто сам по собі жадібний", – розповідає Коржаков.

"Мало того, що вони сімейним підрядом (він майже три роки сидів зі своєю дружиною)... Всі фінансові документи Єльцин підписував, тільки коли ніс глава адміністрації та радниця. А з чого, ти думаєш, половина Москви-Сіті" (належить. – Ред.) Юмашеву? Але йому все одно мало. Він 20 років отримує зарплату помічника президента. Але Путіну не шкода. Він свою команду не лишає. Всіх, кого він прибирає, він робить помічниками", – додав він.

Єльцин і Путін

Єльцин і Путін

kremlin.ru

За словами Коржакова, версія про те, що Путіна привів до влади олігарх Борис Березовський, не відповідає дійсності. Адже насправді за цим стоїть саме Юмашев.

"Юмашев, звичайно. Березовський з Єльциним зустрічався тільки один раз. А решта все – казки... Він розповідав, що Єльцин з ним радиться, він постійно з ним зустрічається... Він радив Єльцину постійно, але тільки через Таню (дочка Єльцина. – Ред.). Таню він окучив по повній", – згадує Коржаков.

За його словами, впливати на дружину Юмашеву вдавалося досить легко: достатньо було дарувати їй подарунки і забалакувати.

"Тому що вона сама-то трішки недалека, я б сказав, у політиці, і легко потрапляла на всі його вудочки. Я ще раз кажу: те, що він потрійний агент, – це мало. Може, ще й більше", – поділився своїми враженнями про Юмашева ексохоронець Єльцина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник Путіна і економіст Андрій Ілларіонов також заявив, що Путіна до влади привів не президент Борис Єльцин і навіть не представники КДБ, ГРУ або інших спецслужб. За його словами, ключову роль в процесі передачі влади 1998-1999 років у Кремлі зіграли дві людини – дочка Єльцина Тетяна Юмашева з чоловіком Валентином.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Борис Єльцин Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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