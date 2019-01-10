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Оголошено в розшук: ватажкові банди терористів ''ЛНР'' присудили 14 років в'язниці

1.9тЧитати матеріал російською

У Тернополі до 14 років позбавлення волі заочно засудили одного з ватажків незаконного збройного формування "ЛНР" "Брянка СРСР" на прізвисько "Рижий".

Про це повідомляє прес-служба СБУ, за матеріалами розслідувань якої і відбувся суд. Було встановлено, що чоловік добровільно приєднався до терористів у 2014 році.

"Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно", – йдеться в повідомленні.

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Терорист

Терорист "Рижий"

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Відзначається, що в складі так званого батальйону "Брянка СРСР" він брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції. "Рижий" відповідав за організацію і проведення обстрілів позицій сил українських військових і мирного населення, зокрема з використанням систем залпового вогню "Грaд".

Оголошено в розшук: ватажкові банди терористів ''ЛНР'' присудили 14 років в'язниці

YouTube

Оголошено в розшук: ватажкові банди терористів ''ЛНР'' присудили 14 років в'язниці

YouTube

Оголошено в розшук: ватажкові банди терористів ''ЛНР'' присудили 14 років в'язниці

YouTube

Зловмисник, строк покарання якого буде обчислюватися з дня його затримання, оголошений у розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії кинули за ґрати "народного мера" Лутугиного Єгора Руського.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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