Оголошено в розшук: ватажкові банди терористів ''ЛНР'' присудили 14 років в'язниці

У Тернополі до 14 років позбавлення волі заочно засудили одного з ватажків незаконного збройного формування "ЛНР" "Брянка СРСР" на прізвисько "Рижий".

Про це повідомляє прес-служба СБУ, за матеріалами розслідувань якої і відбувся суд. Було встановлено, що чоловік добровільно приєднався до терористів у 2014 році.

"Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно", – йдеться в повідомленні.

Терорист "Рижий" Тернопільські гарячі новини

Відзначається, що в складі так званого батальйону "Брянка СРСР" він брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції. "Рижий" відповідав за організацію і проведення обстрілів позицій сил українських військових і мирного населення, зокрема з використанням систем залпового вогню "Грaд".

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Зловмисник, строк покарання якого буде обчислюватися з дня його затримання, оголошений у розшук.

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