Офіційно! Слідство назвало 4 підозрюваних у катастрофі Boeing 777

Спільна слідча група (Joint investigation team, JIT) назвала чотирьох підозрюваних у катастрофі літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Так, це "колишній глава розвідки "ДНР" Сергій Дубінський, "екс-міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Їм пред'являть звинувачення у вбивстві й оголосять у міжнародний розшук. Усі підозрювані в момент аварії літака перебували в східній Україні. Судовий процес розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року, передає NOS.

"Ми продовжуватимемо розслідування і щодо інших людей. Хочемо з'ясувати, хто фактично діяв на пусковій установці. Ми звертаємося за співпрацею до РФ", — заявив представник спільної слідчої групи про аварію MH17.

Ігор Гіркін /Стрєлков

Сергій Дубінський

Олег Пулатов

Леонід Харченко

Зі свого боку Гіркін (Стрєлков) заявив "Інтерфаксу" про непричетність "ДНР" до краху Boeing 777.

"Ніяких коментарів не даю. Можу сказати тільки, що ополчення Boeing не збивало", — сказав він.

Також в оточенні Дубінського заявили, що терорист проживає у Росії, і не має стосунку до катастрофи малайзійського Boeing.

Зазначимо, що 19 червня експертно-журналістська група Bellingcat також назвала імена 12 підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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