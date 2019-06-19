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Офіційно! Слідство назвало 4 підозрюваних у катастрофі Boeing 777

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Спільна слідча група (Joint investigation team, JIT) назвала чотирьох підозрюваних у катастрофі літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Так, це "колишній глава розвідки "ДНР" Сергій Дубінський, "екс-міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Їм пред'являть звинувачення у вбивстві й оголосять у міжнародний розшук. Усі підозрювані в момент аварії літака перебували в східній Україні. Судовий процес розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року, передає NOS.

"Ми продовжуватимемо розслідування і щодо інших людей. Хочемо з'ясувати, хто фактично діяв на пусковій установці. Ми звертаємося за співпрацею до РФ", — заявив представник спільної слідчої групи про аварію MH17.

Ігор Гіркін /Стрєлков

Ігор Гіркін /Стрєлков

Сергій Дубінський

Сергій Дубінський

Олег Пулатов

Олег Пулатов

Леонід Харченко

Леонід Харченко

Зі свого боку Гіркін (Стрєлков) заявив "Інтерфаксу" про непричетність "ДНР" до краху Boeing 777.

"Ніяких коментарів не даю. Можу сказати тільки, що ополчення Boeing не збивало", — сказав він.

Також в оточенні Дубінського заявили, що терорист проживає у Росії, і не має стосунку до катастрофи малайзійського Boeing.

Зазначимо, що 19 червня експертно-журналістська група Bellingcat також назвала імена 12 підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

  • Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

  • Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубінський.

  • Установка "Бук" була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким перевозили установку.

  • Нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
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Питон Каа
Питон Каа
Все бы ничего, но вот только с номером ракеты конкретная подстава Украины вышла. Бестолковые голландцы опубликовали номер ракеты не представляя себе, что в России сохранились документы на ее передачу в в/ч на территории современной Украины. И все. Больше никаких документов о передвижениях этой ракеты нет. И вот она найдена среди обломков. А кто был последним ее хозяином? Украина. Значит она и виновна.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Питон Каа, может документы подделывать тщательнее надо было? Судя по всему, уровень "документов" был примерно, как интервью Петрова и Баширова - поржать можно, к делу прилепить нельзя.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Мы обращаемся за сотрудничеством к РФ" ну вы один раз уже обратились, РФ предоставила данные по номерам, обнаруженным на обломках ракеты. Очень интересно, как будут увязывать всё воедино...
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Gordon Yury
Gordon Yury
Конечно ополчение к сбитому Боингу отношения не имеет... Это сделали кадровые военные эрэфии, оккупировавшие территорию УКРАИНЫ. Опочленцы потом мародерили останки людей на месте падения самолета - это факт, но стрелять из БУКа они не умели и не умеют до сих пор!
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