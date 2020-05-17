Військовослужбовці Збройних сил України в зоні ООС на Донбасі гинуть через те, що їм нічим захиститися й дати відповідь ворогові.

Про це розповів один із офіцерів ЗСУ, якого цитує в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Не буду говорити за всіх, скажу за нашу бригаду, що відбувається. За ротацію ми не просунулися ні на крок, перебуваємо на колишніх позиціях. Але, на жаль, однаково зазнаємо втрат. В одному з батальйонів бригади за ротацію загинуло п'ять осіб – у них найскладніша ділянка, бої контактні", – зазначив він.

Війна на Донбасі

За словами офіцера, основні причини втрат – осколкові поранення.

"Противник веде обстріл осколковими гранатами РПГ, ВОГами, одного бійця застрелив снайпер. У нас вигідні позиції, панівні висоти, але перші чотири місяці, як ми зайшли, наша артилерія й танки не працювали взагалі, боєприпасів для придушення вогнем нам не давали", – сказав він.

Військовий порівняв озброєння української армії з озброєнням ІДІЛ.

"Коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються. Це обман суспільства, в армії в це не вірить жодна людина, яка реально воює. У нас стандарти озброєння на рівні ополченців із Сирії або Африки", – підкреслив він.

Офіцер навів приклад мінометної батареї одного з батальйонів, де половина мінометів несправна, а решта застосовується з дистанції 1-2 кілометри, стволи розстріляні повністю.

"Це міномети "Молот" 2016 року, є стволи навіть, які до 7 тисяч пострілів витримали. Загалом, міномети мали замінити ще після минулої ротації, всі про це знають, ми і при Муженку просили заміну, але заявку не виконували, тепер приїжджає Руслан Борисович Хомчак, обіцяє, і теж нічого не робиться. Заміну не проводять, хоча на складах міномети є. А ми ризикуємо собою", – розповів він.

За словами військового, станкові гранатомети СПГ є, а пострілів до них немає, не дають.

"Є автоматичні гранатомети, але до них немає ВОГів. Росіяни нас засипають ВОГами, а нам відповісти нічим. Тому іноді й залітає пряме влучання", – констатував він.

Також офіцер перелічив низку інших проблем:

бойки до установок ЗУ-23 вийшли з ладу – офіцери батальйону скидаються грошима, закуповують самі по Україні;

30-мм гармати 2А42 – запчастини зі складів не надходять, замовляють через волонтерів;

жодних американських тепловізорів та прицілів не дають, усі волонтерські.

"Зараз величезний дефіцит патронів 7,62 мм – вже бійців беззбройними виставляють. Дійшло до того, що самі налагодили в польових умовах виробництво боєприпасів, щоб було що закидати противнику в окопи", – заявив він.

На думку військового, такий бардак відбувається тому, що армії ставлять, як і раніше, не військові, а політичні завдання, стратегії війни немає.

"Головного в Києві цікавить тільки одне питання – чому хтось загинув. А те, що люди гинуть, тому що ворог продовжує війну, гинуть, бо не дають зброї, боєприпасів, немає нормальної організації, немає нормального планування, то це удають, що не помічають, ну щоб відповідальність свою не визнавати", – завершив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прокуратура задокументувала черговий факт збройної агресії Росії в Донецькій області.