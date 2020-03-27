Так звана влада окупованих Росією окремих районів Донецької і Луганської готує провокативну ситуацію на КПВВ "Станиця Луганська" із нібито недопуску громадян на територію України.

Вона має відбутися у першій половині дня 28 березня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Зокрема, представниками окупаційної адміністрації підготовлено екіпажі декількох автобусів (у кожному по 10-20 осіб), які мають з м. Луганська прибути до вищезазначеного КПВВ (української сторони) та інсценувати конфлікт зі "злочинним недопуском громадян України" додому", – написав він.

Росія готує провокацію на КПВВ "Станиця Луганська" 28 березня

Офіцер ЗСУ підкреслив, що захід готуються висвітлювати російські ЗМІ для подальшого формування негативного іміджу та дискредитування.

Ситуацію також прокоментували в штабі Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook. Там насамперед зазначили, що для протидії поширенню коронавірусної інфекції з 21 березня був тимчасово припинений пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Водночас командуванням ОС робить винятки у разі наявності в людей критичних життєвих ситуацій чи обставин гуманітарного характеру.

"Такий гуманний підхід викликає невдоволення в збройних формувань Російської Федерації. Відтак, російська окупаційна влада вкотре вирішила вдатися до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти", – йдеться в повідомленні.

Водночас, за перевіреною інформацією, 28 березня представниками російсько-терористичної адміністрації планують організувати постановочну провокативну ситуацію на одному із КПВВ, зокрема, за присутності росЗМІ.

"Так противник планує скомпрометувати чинну українську владу. Командування Об’єднаних сил просить не піддаватися на ворожі провокації і нагадує, що обмежувальні заходи введені, перш за все, для недопущення погіршення епідеміологічної обстановки у Донецькій та Луганській областях. Підступні наміри противника викриті, підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-якого розвитку подій", – запевнили в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня нахабно обстріляли житловий сектор неподалік Авдіївської промислової зони, у результаті чого було поранено місцеву мешканку.

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