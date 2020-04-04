У зоні бойових дій на Донбасі ліквідували двох терористів – 36-річного Ігоря Абдулвалеєва і 24-річного В'ячеслава Ризіна.

Фото російських найманців показав в своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Хроніки "громадянської" війни або Абдула з Челябінська", – написав він.

"Ризін В'ячеслав сходив на концерт Кобзона. Обставини вимагають уточнення", – прокоментував полковник смерть Ризіна.

Офіцер ЗСУ показав знищених найманців Путіна на Донбасі t.me/a_shtirlitz

Офіцер ЗСУ показав знищених найманців Путіна на Донбасі t.me/a_shtirlitz

Офіцер ЗСУ показав знищених найманців Путіна на Донбасі t.me/a_shtirlitz

Офіцер ЗСУ показав знищених найманців Путіна на Донбасі t.me/a_shtirlitz

Офіцер ЗСУ показав знищених найманців Путіна на Донбасі t.me/a_shtirlitz

Офіцер ЗСУ показав знищених найманців Путіна на Донбасі t.me/a_shtirlitz

Як писав OBOZREVATEL раніше, найманці Путіна розв'язали смертельні бої на Донбасі і понесли серйозні втрати.

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