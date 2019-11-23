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23 листопада • оновлено в 23:18
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Офіцер ЗСУ показав, як поліпшилося харчування бійців: фото

2.5т
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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан заявив про поліпшення харчування українських військовослужбовців.

У Facebook він повідомив, що пообідав у солдатській їдальні, опублікувавши фото. Він підкреслив, що раніше бійців годували набагато гірше.

"Уже зустрічав коментарі і пости про погану реформу харчування і каталог. Шкода, що не робив фото того, що було до цього для порівняння. Перловку з салом, гнилої квашеної капусти, капусняк з комбіжиром і ще інших "смаколиків", - написав він.

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Офіцер ЗСУ показав, як поліпшилося харчування бійців: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше морські піхотинці також похвалилися тим, що їх стали годувати набагато краще. Так, стандартний обід включає повноцінні перше і друге блюдо, свіжі фрукти і напій.

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Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мандарин уже явно после обеда на фото пришпандорили
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Какими интересными мандаринами кормят вна украине. Судя по фото он явно нарушает несколько физических законов)
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Кормят просто на убой)))
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