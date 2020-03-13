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13 березня • оновлено в 14:57
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Офіцер ЗСУ показав фото двох мертвих терористів "Л/ДНР"

3.7т
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У мережі з'явилися фото двох мертвих терористів "Л/ДНР" – 30-річного Павла Яблонського ("Вікінга") із Шахтарська і 40-річної Поліни Подобної з Лисичанська.

Їх оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "200 бригада. Яблонський ("Вікінг") Павло і Подобна Поліна з 6 ОМСП сходили на концерт Кобзона", – написав захисник України.

Терорист Павло Яблонський

Терорист Павло Яблонський

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терорист Павло Яблонський (крайній праворуч)

Терорист Павло Яблонський (крайній праворуч)

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терорист Павло Яблонський

Терорист Павло Яблонський

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Згідно з інформацією в пабліках терористів, Яблонський був ліквідований під час бою 13 січня, а Подобна померла від інсульту 7 березня (вона була медичкою одного з підрозділів окупантів). Підкреслимо, що Подобна також значилася в базі терористів на сайті "Миротворець".

Терористка Поліна Подобна

Терористка Поліна Подобна

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Сторінка Подобної в соцмережі

Сторінка Подобної в соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терористка Поліна Подобна

Терористка Поліна Подобна

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація). Він також був внесений в базу "миротворця" і фанатів від ідеології "русского міра".

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України сайт Миротворець терористи "ДНР" Новини ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Инсульт у женщины? Це укроиньска пэрэмога?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
повстанцев убили,ну как в Сирии,а где розовые каски?
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0
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Два украинца сходили "на концерт Кобзона". Штирлиц оказывается с юморком
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Poroshenko Petro, у меня такое ощущение, что очень скоро сама Украина сходит на концерт Кобзона...
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