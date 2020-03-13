Офіцер ЗСУ показав фото двох мертвих терористів "Л/ДНР"

У мережі з'явилися фото двох мертвих терористів "Л/ДНР" – 30-річного Павла Яблонського ("Вікінга") із Шахтарська і 40-річної Поліни Подобної з Лисичанська.
Їх оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "200 бригада. Яблонський ("Вікінг") Павло і Подобна Поліна з 6 ОМСП сходили на концерт Кобзона", – написав захисник України.
Терорист Павло Яблонський
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Терорист Павло Яблонський (крайній праворуч)
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Терорист Павло Яблонський
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Згідно з інформацією в пабліках терористів, Яблонський був ліквідований під час бою 13 січня, а Подобна померла від інсульту 7 березня (вона була медичкою одного з підрозділів окупантів). Підкреслимо, що Подобна також значилася в базі терористів на сайті "Миротворець".
Терористка Поліна Подобна
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Сторінка Подобної в соцмережі
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Терористка Поліна Подобна
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація). Він також був внесений в базу "миротворця" і фанатів від ідеології "русского міра".
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".