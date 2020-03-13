Офіцер ЗСУ показав фото двох мертвих терористів "Л/ДНР"

У мережі з'явилися фото двох мертвих терористів "Л/ДНР" – 30-річного Павла Яблонського ("Вікінга") із Шахтарська і 40-річної Поліни Подобної з Лисичанська.

Їх оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "200 бригада. Яблонський ("Вікінг") Павло і Подобна Поліна з 6 ОМСП сходили на концерт Кобзона", – написав захисник України.

Терорист Павло Яблонський Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терорист Павло Яблонський (крайній праворуч) Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терорист Павло Яблонський Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Згідно з інформацією в пабліках терористів, Яблонський був ліквідований під час бою 13 січня, а Подобна померла від інсульту 7 березня (вона була медичкою одного з підрозділів окупантів). Підкреслимо, що Подобна також значилася в базі терористів на сайті "Миротворець".

Терористка Поліна Подобна Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Сторінка Подобної в соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терористка Поліна Подобна Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація). Він також був внесений в базу "миротворця" і фанатів від ідеології "русского міра".

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