Офіцер закликав привести армію України в готовність номер один

Силовий варіант звільнення окупованих територій сходу України повинен розглядатися військово-політичним керівництвом країни як перший.

"З цього треба починати", – таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, за останні місяці Україна отримала "два важливих уроки" про те, що президент Росії Володимир Путін – "не Містер компроміс" і "з ним годі домовлятися".

Воїни ЗСУ, ілюстрація Instagram uaf_general_staff

Перший урок – підсумки розведення військ в Станиці Луганській. "На наших позиціях тепер споруджуються позиції російських окупаційних військ. Міст ніхто не дав нам відремонтувати", - нагадав Жданов. Другий урок - це обмін полоненими, що не відбувся.

"Я сподіваюся, що з цього Зеленський отримає урок. У відносинах із Росією потрібна тільки позиція сили. Це може бути або військова сила, тобто загроза розв'язання конфлікту військовим шляхом з нашого боку, або політична сила. Тобто якісь важелі тиску на самого Володимира Путіна. Не стільки на РФ, скільки особисто на Путіна", – переконаний експерт.

У цьому контексті він заявив: "Якби не політика стримування з боку Порошенка, війна б закінчилася на нашу користь. Причому, щонайменше, на кордоні України і Росії. Тому що наші люди були набагато більш мотивовані звільняти чи захищати свої міста, свої будинки, свій бізнес і все решту".

"Силовий варіант – це повинен бути перший варіант, до чого ми повинні бути готові. Якщо у нас буде стояти добре навчена, озброєна й оснащена армія, готова виконати завдання за призначенням, із звільнення наших територій, тоді і президенту вести діалог буде в сто разів легше", – сказав експерт.

І наголосив: "Це механізм стримування, а не механізм реального застосування. Армія, що стоїть під рушницею в готовності номер один – це успіх у дипломатичних переговорах".

Як писав OBOZREVATEL, командир взводу 28 бригади Збройних сил України Віктор Єгоров (Каратель) заявив: "Щоб постійно бути в тонусі, треба вірити в перемогу! Рано чи пізно ми точно зайдемо в Донецьк, Луганськ і Крим. Що мене мотивує? Зізнаюся, мені подобається воювати. Питають, чи я маніяк? Звісно, ні! Тому що я вбиваю не людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на пост, людина в караулі повинна застосувати зброю. Не тому, що вона хоче вбити людину, а тому що захищає". Ці слова стали предметом активного обговорення на російському пропагандистському каналі "Росія 1".

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