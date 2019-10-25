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25 жовтня • оновлено в 20:17
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Маскуються під "Київстар": офіцер показав СМС-ки, які масово шлють воїнам ЗСУ на передову

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Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай показав приклад трьох SMS, які отримують бійці Збройних Сил України поблизу лінії розмежування на Донбасі.

"Приходить, маскуючись під Київстар", – сказав він OBOZREVATEL.

Як пояснив Гай, раніше його "незалежні джерела" спростовували інформацію про те, що українські бійці отримують такі повідомлення, але пізніше вони "взяли ситуацію на моніторинг, і тепер повідомляють, що дійсно такі SMS почали приходити нашим військовослужбовцям".

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"Зокрема, одна SMS, яка прийшла бійцю, містила загрози", – розповів офіцер.

Офіцер запитав, хто міг розсилати SMS

Офіцер запитав, хто міг розсилати SMS

Він надав OBOZREVATEL приклади трьох повідомлень, які отримали бійці. "Приходить, маскуючись під Київстар", – зауважив він і пояснив: в назві українського оператора мобільного зв'язку допущена помилка.

Маскуються під 'Київстар': офіцер показав СМС-ки, які масово шлють воїнам ЗСУ на передову

Мирослав Гай

Маскуються під 'Київстар': офіцер показав СМС-ки, які масово шлють воїнам ЗСУ на передову

Мирослав Гай

Маскуються під 'Київстар': офіцер показав СМС-ки, які масово шлють воїнам ЗСУ на передову

Мирослав Гай

У той же час офіцер зазначив: "Цікаво, що деякі журналісти написали про SMS до того, як їх дійсно почали розсилати. Тому я вже думаю про те, чи не була це спланована операція з нашого боку. Таке теж можливо".

У цьому контексті Гай підкреслив: "Звичайно, наші журналісти не пов'язані з росіянами. Але ви впевнені, що це виходить від них?"

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За його словами, "необхідно вивчати, в якому районі перебував боєць, коли отримав SMS, де знаходився ретранслятор мобільного оператора, чи була активність засобів радіоелектронної розвідки, які дозволяють відправляти такі SMS, імітуючи базову станцію. Є маса нюансів. Але факт є факт: SMS почали приходити", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, військовослужбовцям Збройних сил України в зв'язку з домовленістю розвести війська на Донбасі почали приходити SMS-повідомлення дивного змісту. Про це повідомив журналіст Костянтин Реуцький, показавши аерофотознімки.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это мне напоминает х/ф "В зоне особого внимания": "Гвардейцы десантники! Сдавайтесь! Вас ждет горячий чай, сухая одежда и наше радушие!"
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